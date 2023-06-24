طاقم تحكيم سعودي يدير قمة مباريات الدوري التونسي

وبهذا الانتصار أصبح في رصيد النجم الساحلي 30 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، ويكفيه الحصول على نقطة واحدة من مباراتَيه القادمتَين أمام الأولمبي الباجي واتحاد بن قردان لرفع لقب الدوري للمرة الـ11 في تاريخه، بعد أن ارتفع الفارق مع ملاحقه المباشر الترجي الرياضي التونسي إلى 6 نقاط كاملة، فيما تراجع الإفريقي إلى المركز الثالث برصيد 23 نقطة.