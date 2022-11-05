الرحالة السعودي "السلمي": آمل أن تُشكِّل مغامرتي حافزًا للاعبي الأخضر لتقديم أفضل أداء في المونديال وصل إلى قطر مشيًا على الأقدام

وانطلق السلمي في رحلته سيرًا على الأقدام من مدينة جدة في 9 سبتمبر الماضي واضعًا نصب عينيه الوصول إلى قطر التي تستضيف المونديال لأول مرة في العالم العربي، وقال: "عندما سمعت سمو الأمير تميم -حفظه الله- يقول إن جمهور كأس العالم على موعد مع تجربة استثنائية في مونديال قطر قلتُ سأذهب إلى هناك ولو مشيًا، ووضعتُ خطة لرحلتي نحو كأس العالم بأن أنطلق من كورنيش جدة على ساحل البحر الأحمر، وصولاً إلى الدوحة على الخليج العربي؛ لأصبح أول من يقطع هذه المسافة بين المدينتَيْن عبر الجزيرة العربية سيرًا على قدمَيْه".