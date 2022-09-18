الشباب ثانيًا والنصر ثالثًا.. "الهلال" يتوّج ببطولة الرياض والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية للسباحة

وشهدت البطولة مشاركة 302 سباح من 16 ناديًا، فيما قادها تحكيميًّا 21 حكمًا، وهي تأتي استمرارًا لمنافسات الأندية، وتنفيذًا لخطط واستراتيجيات الاتحاد التي تهدف لرفع المعدلات التنافسية بين الأندية، واكتشاف السباحين المميزين، بما يصبّ في مصلحة المنتخبات السعودية.