هدف لاعب النصر "الصليهم" الأجمل في الجولة 24 من دوري روشن

فاز هدف عبدالمجيد الصليهم لاعب النصر بمرمى الرائد، بجائزة أجمل أهداف الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي.
وحصل هدف الصليهم على جائزة الهدف الأجمل بحسب استطلاع الجماهير، وفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري روشن السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين.
وجاء الهدف الفائز بالجائزة بعد مجهود فردي مميز قدمه اللاعب، قبل أن يطلق تصويبة ذكية من على حدود منطقة الجزاء، عجز الحارس الروماني سلافيو لونغ عن التصدي لها.
وحصل هدف نجم النصر، على غالبية أصوات المشاركين في الاستفتاء، والبالغ عددهم (24٬671) صوتًا، بنسبة وصلت إلى 51،6 % من الأصوات، متقدمًا على هدف الدولي السلوفيني دافيد ديجانيتش لاعب العدالة بمرمى التعاون، والذي حل في المرتبة الثانية بـ 32،2 % من الأصوات، فيما جاء هدف المحترف البرتغالي فابيو مارتينيز لاعب الخليج بمرمى الفيحاء بالمرتبة الثالثة بـ 16،2 % من الأصوات.