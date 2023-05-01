هدف لاعب النصر "الصليهم" الأجمل في الجولة 24 من دوري روشن

وحصل هدف نجم النصر، على غالبية أصوات المشاركين في الاستفتاء، والبالغ عددهم (24٬671) صوتًا، بنسبة وصلت إلى 51،6 % من الأصوات، متقدمًا على هدف الدولي السلوفيني دافيد ديجانيتش لاعب العدالة بمرمى التعاون، والذي حل في المرتبة الثانية بـ 32،2 % من الأصوات، فيما جاء هدف المحترف البرتغالي فابيو مارتينيز لاعب الخليج بمرمى الفيحاء بالمرتبة الثالثة بـ 16،2 % من الأصوات.