العصيمي بطلاً لكأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للقدرة والتحمل

وجاء فوز العصيمي رفقة الجواد "دوق" بمعدل سرعة بلغ 23.142 كم/ساعة، بعد منافسة قوية مع الفارس حسن بامانع الذي حلّ ثانيًا بفارق 28 ثانية فقط عن المتصدر، وبلغ معدل سرعته 23.108 كم/ساعة، على الفرس "DJALIK DE FIGNOLS". أما المركز الثالث فكان من نصيب الفارس عبدالعزيز السيالي على الجواد "GAIA DE MORGANE" وبمعدل سرعة 22.148 كم/ساعة.