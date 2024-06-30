ختام بطولات التايكوندو 2024 .. "الشباب" و"الترجي" يتقاسمان صراع القمة

اختتم الاتحاد السعودي للتايكوندو ، مساء أمس السبت، موسم بطولات أندية التايكوندو 2024 على صالة نادي الاتحاد بجدة بإقامة بطولة المملكة لدرجة الأولمبي في نسختها الثانية والتي حققها فريق نادي الشباب وجاء أبها ثانياً والحريق ثالثاً والاتحاد في المركز الرابع بمشاركة (26) نادياً.