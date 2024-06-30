ختام بطولات التايكوندو 2024 .. "الشباب" و"الترجي" يتقاسمان صراع القمة

اختتم الاتحاد السعودي للتايكوندو ، مساء أمس السبت، موسم بطولات أندية التايكوندو 2024 على صالة نادي الاتحاد بجدة بإقامة بطولة المملكة لدرجة الأولمبي في نسختها الثانية والتي حققها فريق نادي الشباب وجاء أبها ثانياً والحريق ثالثاً والاتحاد في المركز الرابع بمشاركة (26) نادياً.
وفي التفاصيل، حقق فريق الترجي لقب البراعم والناشئين في منافسات البومسي وحل الهدى ثانياً والحريق ثالثاً والنور في المركز الرابع ، فيما نال أيضاً الترجي المركز الأول لبومسي الشباب والدرجة الأولى والحريق ثانياً والنور ثالثاً والهدى رابعاً.
و توّج رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري الأبطال، بحضور نائب الرئيس محمد الوبران وأعضاء مجلس الإدارة العميد عبدالله المالكي والعقيد فهد الصعيري ومحمد نوح والمدير التنفيذي للاتحاد محمد الشهري والرئيس التنفيذي للألعاب المختلفة بنادي الاتحاد سلطان الذيب ومدير الألعاب المختلفة بنادي الشباب فالح الشهراني والرئيس التنفيذي للعلاقات العامة بنادي الاتحاد د.علي القرني.
وجاء التتويج على النحو التالي:
كأس التفوق العام للذكور لنادي الشباب
كأس التفوق العام للسيدات لنادي الشباب
كأس التميّز للبومسي ذكور لنادي الترجي
كأس التميّز للبومسي سيدات لنادي الأهلي ، كما تم تكريم نادي الاتحاد لاستضافتهم المميزة لنهائي الموسم .