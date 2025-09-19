5 محطات بارزة من الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا للنخبة تكشف ملامح المنافسة

في المقابل، قادت اليابان المشهد في الشرق عبر فيسل كوبي الذي حقق فوزًا كبيرًا 3-0 على شنغهاي بورت، كما تغلب سانفريس هيروشيما على ملبورن سيتي 2-0، فيما خرج ماتشيدا زيلفيا بتعادل ثمين أمام إف سي سيؤول.