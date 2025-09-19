5 محطات بارزة من الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا للنخبة تكشف ملامح المنافسة

انطلقت منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 بإثارة كبيرة، حيث شهدت الجولة الأولى 12 مباراة أبرزت العديد من الأحداث، فيما سلط الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي الضوء على خمس محطات بارزة من جولة الافتتاح.
الأندية السعودية وجدت نفسها تحت الضغط، إذ اضطر حامل اللقب الأهلي والهلال إلى قلب تأخرهما لتحقيق الفوز، بينما تلقى الاتحاد خسارة مفاجئة 1-2 أمام الوحدة الإماراتي، ما يؤشر إلى صعوبة مهمة الثلاثي السعودي هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي الذي شهد بلوغهم المربع الذهبي.
وعلى الجانب الكوري، استعاد أولسان إتش دي بريقه القاري بفوز مهم 2-1 على تشينغدو رونغتشنغ الصيني، في بداية قوية تعكس طموحه لتعويض موسم محلي صعب.
أما الأندية الإماراتية فقد خرجت كلها دون خسارة، حيث فاز الوحدة على الاتحاد، وتفوّق الشارقة بريمونتادا مثيرة 4-3 على الغرافة، فيما فرض شباب الأهلي التعادل 1-1 على تراكتور الإيراني، لتعلن الفرق الإماراتية عن نفسها كمرشحة جادة للتأهل للدور المقبل.
في المقابل، قادت اليابان المشهد في الشرق عبر فيسل كوبي الذي حقق فوزًا كبيرًا 3-0 على شنغهاي بورت، كما تغلب سانفريس هيروشيما على ملبورن سيتي 2-0، فيما خرج ماتشيدا زيلفيا بتعادل ثمين أمام إف سي سيؤول.
وعلى الصعيد الفردي، لفت التايلاندي سوفانات مويانتا الأنظار بتسجيله وصناعته في فوز بوريرام يونايتد 2-1 على جوهور دار التعظيم، مؤكداً جاهزيته لقيادة فريقه لتكرار إنجاز الموسم الماضي وربما تجاوزه.