أندية سعودية تُنافس "إنتر ميلان" على ضم الإيراني مهدي طارمي

وانضم مهدي طارمي صاحب الـ31 عامًا، إلى بورتو في عام 2020 قادمًا من ريو آفي الذي لعب له في 2019 ولمدة موسم واحد، ويلعب للمنتخب الإيراني منذ 2015، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 12 مليون يورو.