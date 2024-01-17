أندية سعودية تُنافس "إنتر ميلان" على ضم الإيراني مهدي طارمي

لا تزال أندية الدوري السعودي للمحترفين، مهتمة بالتعاقد مع المهاجم الإيراني مهدي طارمي لاعب بورتو البرتغالي؛ لضمه بالميركاتو الشتوي الحالي.
ووفقًا لما أفاد به الصحفي التركي "أكرم كونور" على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"؛ فإن هناك عدة أندية سعودية لا تزال ترغب في التعاقد مع طارمي؛ مشيرًا إلى أن اللاعب يحظى أيضًا باهتمام أندية الدوري الإيطالي أيضًا.
وكشفت صحيفة "A Bola" أيضًا أن اللاعب الإيراني يمتلك الآن عروضًا ضخمة من السعودية وتركيا، بالإضافة إلى عرض إنتر ميلان الذي قدّم عقدًا بقيمة 9 ملايين يورو لمدة 3 سنوات.
وسبق أن حاول مسؤولو نادي الهلال، ضم طارمي خلال الموسم الصيفي الماضي؛ حيث قدّموا له عرضًا رسميًّا براتب سنوي بلغت قيمته نحو 3 ملایین دولار.
وانضم مهدي طارمي صاحب الـ31 عامًا، إلى بورتو في عام 2020 قادمًا من ريو آفي الذي لعب له في 2019 ولمدة موسم واحد، ويلعب للمنتخب الإيراني منذ 2015، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 12 مليون يورو.