تطورات جديدة بشأن اهتمام الأندية السعودية بضم كاسيميرو

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن اهتمام المسؤولين السعوديين بالتعاقد مع البرازيلي كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وكانت تقارير قد أفادت بتنافس الأندية السعودية الكبير لضم كاسيميرو، أبرزها الأهلي والقادسية، بعد انسحاب الهلال والنصر من سباق المنافسة.
وقال موقع somosfanaticos": "إن اهتمام الأندية السعودية باللاعب البرازيلي تراجع بالفترة الأخيرة. وقد قل الاهتمام السعودي بالحصول على كاسيميرو".
وتبحث إدارة مانشستر يونايتد عن وجوه جديدة للموسم المقبل، ومن المتوقع أن تتخلص من بعض اللاعبين من الفريق الحالي، وإحداث تغييرات بالفريق هذا الصيف.
وترددت في الفترة السابقة أخبار تشير إلى استعداد الهلال والنصر لتقديم عروض رسمية، تتراوح بين 30 و35 مليون يورو، إلا أن المفاوضات لم تتقدم.
وانضم كاسيميرو، البالغ من العمر 32 عامًا، ويلعب في مركز الوسط الدفاعي، لنادي مانشستر يونايتد في أغسطس 2022 قادمًا من ريال مدريد الإسباني.