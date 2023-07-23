في احتفاليته لتقديم نجومه الجدد.. الهلال يتغلب على الكويت الكويتي برباعية

وفي سياق متصل، قدّم نادي الهلال لاعبيه المحترفين الجدد، والمدير الفني "خيسوس"، في حفل أقيم مساء أمس الأحد، وذلك قبل انطلاق مباراته الودية أمام نادي الكويت الكويتي، وسط حضور الآلاف من المشجعين، الذين توافدوا لمشاهدة نجوم الفريق الجدد.