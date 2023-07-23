في احتفاليته لتقديم نجومه الجدد.. الهلال يتغلب على الكويت الكويتي برباعية

تغلَّب فريق الهلال الأول لكرة القدم على شقيقه العربي الكويتي (4-2)، وذلك في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الأحد على أرض ملعب الملك فهد الدولي، في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الجديد في البلدين.
افتتح الوافد الجديد لفريق الهلال الصربي "سافيتش" أهداف المباراة مبكرًا قبل مرور دقيقتين على الانطلاقة. وبعد ثلاث دقائق عدَّل الكويت النتيجة عبر لاعبه ياسين الخنيسي. وفي الدقيقة التاسعة أعاد سالم الدوسري التقدم للهلال من علامة الجزاء.
ومع انتهاء الوقت الأصلي للقاء عزز البرازيلي "ديلغادو" تقدم الهلال بالهدف الثالث، لكن ياسين العامري قلص النتيجة للضيوف في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
وفي مطلع الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ52، ضاعف البرتغالي "روبن نيفيز" النتيجة بتسجيله الهدف الرابع من علامة الجزاء.
وشهدت المباراة إهدار مهاجم الكويت الكويتي فيصل زايد ركلتَي جزاء!
وفي سياق متصل، قدّم نادي الهلال لاعبيه المحترفين الجدد، والمدير الفني "خيسوس"، في حفل أقيم مساء أمس الأحد، وذلك قبل انطلاق مباراته الودية أمام نادي الكويت الكويتي، وسط حضور الآلاف من المشجعين، الذين توافدوا لمشاهدة نجوم الفريق الجدد.
وفي بداية الاحتفال رحّب نادي الهلال بمحترفيه الجدد (البرتغالي روبن نيفيز، والسنغالي كوليبالي، والصربي سافيتش)، والمدرب خيسوس، الذين انضموا للفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
وحرص اللاعبون الثلاثة على تحية الجماهير باللغة العربية "السلام عليكم" في بداية حديثهم، فيما قال "خيسوس" باللغة العربية: "مساء الخير".
وفي الاستراحة ما بين الشوطين تبادل رئيس نادي الهلال فهد بن نافل والرئيس الفخري لنادي الكويت مرزوق الغانم ورئيس مجلس إدارة نادي الكويت خالد الغانم الدروع والهدايا التذكارية.