نهائي كأس السوبر السعودي .. تعرف على تشكيلة النصر والأهلي

ويفتقد النصر في هذه المواجهة أحد أبرز عناصره، السنغالي ساديو مانيه، بعد طرده بالبطاقة الحمراء في مباراة نصف النهائي أمام الاتحاد. وجاءت تشكيلة الفريق على النحو التالي: بينيتو ماثيوس (حارس مرمى)، نواف بوشل، محمد سيماكان، إينيجو مارتينيز، أيمن يحيى، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، جواو فيليكس، كينجسلي كومان، ويسلي تيكسيرا، وكريستيانو رونالدو.