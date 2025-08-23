نهائي كأس السوبر السعودي .. تعرف على تشكيلة النصر والأهلي

كشف المدير الفني لفريق النصر، البرتغالي جورجي جيسوس، عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها نهائي كأس السوبر السعودي 2025 أمام الأهلي، في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت 23 أغسطس الجاري على ملعب هونغ كونغ الدولي الذي يتسع لنحو 40 ألف متفرج، وتنطلق صافرتها عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.
ويفتقد النصر في هذه المواجهة أحد أبرز عناصره، السنغالي ساديو مانيه، بعد طرده بالبطاقة الحمراء في مباراة نصف النهائي أمام الاتحاد. وجاءت تشكيلة الفريق على النحو التالي: بينيتو ماثيوس (حارس مرمى)، نواف بوشل، محمد سيماكان، إينيجو مارتينيز، أيمن يحيى، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، جواو فيليكس، كينجسلي كومان، ويسلي تيكسيرا، وكريستيانو رونالدو.
في المقابل، يدخل الأهلي المباراة بصفوف مكتملة بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، حيث تضم تشكيلته: إدوار مندي (حارس مرمى)، علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجير إيبانيز، ماثيو دامس، ويندرسون جالينيو، فرانك كيسييه، رياض محرز، إنزو ميلوت، فراس البريكان، وآيفان توني.
يُذكر أن النصر شارك في كأس السوبر 6 مرات سابقة وتُوج باللقب مرتين عامي 2020 و2021، ويأمل في حصد لقبه الثالث. أما الأهلي فقد شارك في نسختين وتُوج باللقب مرة واحدة عام 2016، ويسعى لتحقيق ثاني ألقابه في البطولة.