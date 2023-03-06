رياضة

هدف "مران" النصر في مرمى الباطن يحصد جائزة الأفضل.. مع ختام الجولة 19 من دوري روشن

هدف "مران" النصر في مرمى الباطن يحصد جائزة الأفضل.. مع ختام الجولة 19 من دوري روشن
سبق
سبق

حقق لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر محمد مران، جائزة "هدف الجولة" في المرحلة 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونال محمد مران 60.5% من أصوات المشاركين في استفتاء "هدف الجولة" المقدم من الرابطة.

وكانت مساهمة "مران" إيجابية بالهدف الـ3، في الثلاثية المثيرة التي قلب بها النصر تأخره بهدف أمام ضيفه الباطن إلى الفوز 3-1.

وجاء هدف سلطان السوادي الذي منح التعادل للوحدة مع الهلال 3-3 في الدقيقة (90+9) في المركز الثاني بحصوله على 23.3% من الأصوات.

بينما احتل هدف نولدج موسونا لاعب الطائي في الفتح المركز الثالث بحصوله على 16% من الأصوات.

النصر
دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم

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