سفيان بن دبكة: جمهور الاتحاد "اللاعب رقم 12".. وصالح الشهري: دعم الجماهير سر الفوز الكبير

أشاد صالح الشهري، نجم نادي الاتحاد، بالدور الكبير لجماهير فريقه في الفوز على الفتح بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال الشهري في تصريحات لقنوات "ثمانية"، الناقل الحصري للدوري: "الحمد لله، الجميع يسجل ويصنع الأهداف، والجمهور دائمًا اللاعب رقم واحد، وبدعمه نستمر في تقديم الأداء المميز".
من جانبه، أكد مهند الشنقيطي أن المباراة كانت صعبة رغم الفوز، مضيفًا: "حصدنا ثلاث نقاط مهمة أمام جماهيرنا الغفيرة، وهذا يعكس قوة الفريق واستعداده للموسم. نتطلع لمواصلة الانتصارات في الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا".
وفي المقابل، وصف الجزائري سفيان بن دبكة، نجم فريق الفتح، جماهير الاتحاد بـ"اللاعب رقم 12" الذي يمنح الفريق دفعة قوية، وقال: "حاولنا السيطرة على المباراة، وبعد الهدف الأول سعينا للعودة، لكن الأمور كانت صعبة. رغم ذلك تمسكنا بأمل تحقيق نتيجة إيجابية".
وأضاف: "مباراتان متتاليتان تلقى الفريق خلالهما ستة أهداف، وهذا أمر مزعج، لكننا ندرك أن هناك جوانب دفاعية تحتاج إلى تحسين، وسنعمل على ذلك في المباريات المقبلة".
وكان الاتحاد قد حقق فوزًا كبيرًا على الفتح 4-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة على ملعب الإنماء بجدة، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن.