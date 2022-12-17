مُعلِّق نهائي كأس العالم قطر2022 "العيدروس" لـ"سبق": بعد نهائي العرب.. تحقق حلم نهائي المونديال

وقال "العيدروس" في تصريح إلى "سبق" عن هذا التكليف والتشريف الذي ناله من قِبل مجموعة beIN SPORTS: "أتقدم بجزيل الشكر للقائمين على مجموعة (بي إن سبورت) على اختياري للوصف والتعليق على النهائي الحلم، نهائي كأس العالم قطر 2022، الذي يجمع أفضل منتخبَين في العالم فرنسا (حامل اللقب ولديه نسختان) ونظيره الأرجنتين (حامل في نسختين أيضًا). وكنت في 18/ 12/ 2021 معلقًا على نهائي كأس العرب من ملعب البيت. هذا اليوم يصادف تحقيق حلم آخر لي معلقًا غدًا -بإذن الله- على نهائي بطولة كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا. شكرًا لـ beIN SPORTS على هذه الثقة ، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن".