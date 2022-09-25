تحضيراً لكأس العالم.. الأخضر يرفع استعداده لمواجهة أمريكا

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة منتخب أمريكا ودياً مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.