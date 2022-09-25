تحضيراً لكأس العالم.. الأخضر يرفع استعداده لمواجهة أمريكا

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة منتخب أمريكا ودياً مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملعب منتجع لافينكا" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات قبل أن يجري مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، اكتفى اللاعب "محمد العويس" بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي لشعوره بآلام في الكاحل، واكتفى كذلك اللاعب "ياسر الشهراني" بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي لشعوره بآلام في الفخذ، فيما واصل اللاعب "سلمان الفرج" تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.
ويواصل "الأخضر" يوم غدٍ الاثنين استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت إسبانيا على "ملعب منتجع لافينكا".