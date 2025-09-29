دوري أبطال آسيا.. الاتحاد يسعى لاستعادة توازنه أمام شباب الأهلي الإماراتي في جدة

وتُقام الجولة الثالثة من منافسات الغرب يومي 20 و21 أكتوبر، حيث يلتقي يوم 20 أكتوبر الوحدة مع الدحيل في أبوظبي، والشرطة مع الاتحاد في بغداد، والشارقة مع تراكتور في الشارقة، والأهلي مع الغرافة في جدة، فيما يلتقي يوم 21 أكتوبر شباب الأهلي مع ناساف في دبي، والهلال مع السد في الرياض.