دوري أبطال آسيا.. الاتحاد يسعى لاستعادة توازنه أمام شباب الأهلي الإماراتي في جدة

يتطلع نادي الاتحاد السعودي إلى استعادة توازنه عندما يلتقي مع ضيفه شباب الأهلي الإماراتي يوم الثلاثاء على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الثانية من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
وتشهد باقي مباريات الجولة الثانية لمنطقة الغرب، يوم الاثنين، مواجهة ناساف الأوزبكي مع الهلال السعودي في ناساف، وتراكتور الإيراني مع الوحدة الإماراتي في تبريز، والغرافة القطري مع الشرطة العراقي في الريان، والدحيل القطري مع الأهلي السعودي في الدوحة، فيما يلتقي يوم الثلاثاء السد القطري مع الشارقة الإماراتي في الدوحة.
ويتصدر الأهلي السعودي ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، متفوقًا بفارق الأهداف على كل من الشارقة والهلال والوحدة، مقابل نقطة لكل من السد وشباب الأهلي والشرطة وتراكتور، بينما لا يزال رصيد الغرافة والدحيل والاتحاد وناساف خاليًا من النقاط.
ويلتقي الفريقان للمرة الأولى، إلا أن الاتحاد يمتلك سجلًا جيدًا أمام الأندية الإماراتية، حيث كانت خسارته الماضية أمام الوحدة هي الأولى له في ثماني مواجهات، بعدما فاز بجميع المباريات الأخرى.
وبدعم جماهيري كبير، ومع عودة عدد من اللاعبين الذين غابوا عن الجولة الأولى، يسعى الاتحاد لحصد النقاط الثلاث أمام شباب الأهلي، لكنه سيخوض اللقاء من دون مدرّبه الفرنسي لوران بلان، الذي قدّم استقالته عقب الخسارة أمام النصر في الدوري السعودي يوم الجمعة الماضي.
في المقابل، فإن شباب الأهلي بطل الدوري الإماراتي لم تكن بدايته مثالية، حيث خرج بنقطة التعادل أمام تراكتور الإيراني بعد أن قلب تأخره في اللقاء، لكنه كان الطرف الأكثر سيطرة بتسديده 28 كرة، ما يجعله خصمًا صعبًا أمام الاتحاد الذي يعاني من تذبذب في المستوى.
وتُقام الجولة الثالثة من منافسات الغرب يومي 20 و21 أكتوبر، حيث يلتقي يوم 20 أكتوبر الوحدة مع الدحيل في أبوظبي، والشرطة مع الاتحاد في بغداد، والشارقة مع تراكتور في الشارقة، والأهلي مع الغرافة في جدة، فيما يلتقي يوم 21 أكتوبر شباب الأهلي مع ناساف في دبي، والهلال مع السد في الرياض.
وكان الاتحاد قد خسر في الجولة الأولى أمام الوحدة 1-2 في أبوظبي، بينما تعادل شباب الأهلي مع تراكتور 1-1 في دبي.
ويخوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة المجموعات، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية من كل منطقة، فيما تُقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال شهر أبريل 2026.