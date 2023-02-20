في جولة "يوم التأسيس" من دوري يلو.. "الأهلي" يواصل انتفاضته ويعبر محطة "أحُد"

واصل فريق الأهلي الأول لكرة القدم صحوته في دوري يلو، وحقق اليوم الاثنين، فوزًا ثمينًا على نظيره أحُد 2/ 0، في افتتاح جولة "يوم التأسيس"، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب أحُد بالمدينة المنورة (الجولة 22).