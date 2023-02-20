في جولة "يوم التأسيس" من دوري يلو.. "الأهلي" يواصل انتفاضته ويعبر محطة "أحُد"

واصل فريق الأهلي الأول لكرة القدم صحوته في دوري يلو، وحقق اليوم الاثنين، فوزًا ثمينًا على نظيره أحُد 2/ 0، في افتتاح جولة "يوم التأسيس"، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب أحُد بالمدينة المنورة (الجولة 22).
الشوط الأول انتهى بتقدّم الأهلي بهدف اللاعب هيثم عسيري عند الدقيقة العاشرة بعد استثماره لعرضية زميله رياض بودبوز.
وفي الشوط الثاني أضاف لاعب الأهلي "باستوس" الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 65 وسط دربكة دفاع أحُد.
بتلك النتيجة بقي الأهلي في المركز الثاني برصيد 46 نقطة، وأحُد على رصيده السابق 26 نقطة في المركز العاشر.