في الجولة الـ20 من دوري روشن للمحترفين.. الأهلي في مواجهة الأخدود وضمك أمام الشباب

تستأنف اليوم الجمعة باقي مباريات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تقام 3 مباريات على النحو التالي:
تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي ضمك.
يدخل نادي ضمك المباراة وهو بالمركز السادس برصيد 30 نقطة، في حين يمتلك الشباب 21 نقطة ويحتل المركز الـ11.
يلتقي الوحدة والطائي في تمام الساعة الـ8 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.
يشارك الوحدة بالمباراة ولديه 25 نقطة وهو بالمركز التاسع، بينما يقع الطائي في المركز الـ16، ويمتلك 17 نقطة.
تقام المباراة بين الفريقين أيضاً في تمام الساعة الـ8 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.
يدخل الأهلي اللقاء وهو بالمركز الثالث ويمتلك 40 نقطة، بينما الأخدود لديه 20 نقطة، ويقع بالمركز الـ12.