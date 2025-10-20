القادسية يفتتح مركز الأداء العالي بمعايير عالمية.. منشأة متكاملة تواكب مستقبل النادي

افتتح نادي القادسية السعودي رسميًا مركز الأداء العالي المخصص للاعبي الفريق الأول لكرة القدم (الرجال)، والمجهّز بأحدث التقنيات العالمية في مجالات التدريب، والتأهيل، والطب الرياضي.
ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية في مسيرة النادي نحو التميز الرياضي والاستدامة؛ إذ بدأ العمل في إنشائه مطلع عام 2025، وتم إنجازه خلال ستة أشهر فقط.
يجسّد هذا المركز المتطور رؤية القادسية في رفع كفاءة الأداء الرياضي النخبوي، ورعاية اللاعبين ضمن بيئة متكاملة تجمع بين التدريب، والعلاج، والتأهيل، والترفيه تحت سقف واحد، وفق أعلى المعايير الدولية. ويخدم المركز الفريق الأول لكرة القدم إلى جانب طاقم متخصص في علوم الأداء والطب الرياضي.
ويمتد المركز على مساحة 6,000 متر مربع، ويضم صالة ألعاب ولياقة بدنية بمساحة 450 م²، وملعبًا داخليًا بمساحة 550 م²، وغرفة إحاطة تكتيكية عازلة للصوت، وغرف تبديل كاملة لـ32 لاعبًا، ومنطقة استشفاء تضم مسابح علاجية، وجاكوزي، وغرفة بخار وساونا.
كما يحتوي على عيادة طبية متطورة بستة أسرّة علاجية، وصالات ترفيه خاصة للاعبين تشمل صالون حلاقة، وقاعة طعام بمساحة 300 م² تتسع لـ85 شخصًا، ومكاتب إدارية وغرف اجتماعات بمساحة 400 م²، إضافة إلى مركز عمليات وإعلام يستوعب أكثر من 70 موظفًا.
ويتميّز المبنى بأنظمة استدامة متقدمة تشمل نظام المياه الرمادية لإعادة استخدام مياه الأحواض لري المساحات الخضراء وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 40%.
كما يشمل المركز نظام إدارة نفايات ذكيًا بمصعد منفصل لضمان الكفاءة والنظافة التشغيلية، ونظام إدارة المبنى (BMS) للتحكم في التهوية والإضاءة والطاقة لتحسين الكفاءة وتقليل البصمة الكربونية، ومساحات خضراء داخلية وخارجية لتعزيز جودة الهواء ورفاهية المستخدمين، وتصميم واجهات زجاجية تسمح بدخول الضوء الطبيعي بنسبة تفوق 70%، ما يحد من الاعتماد على الإضاءة الكهربائية ويدعم الطاقة المستدامة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للنادي، الإنجليزي جيمس بيسجروف، أن هذا المشروع يعتبر نقلة نوعية في النادي، قائلاً: "يوفّر مركز القادسية للأداء العالي بيئة أداء نُخبوية متكاملة تجمع بين التدريب، والتأهيل، والترفيه للاعبي الفريق الأول وطاقم العمل".
وأضاف: "من ضمن أهدافنا بناء منشأة تدريبية تُعد من الأفضل في السعودية، وفق أعلى المعايير العالمية. وقد قام فريق العمل بتصميم وتطوير هذا المشروع خلال ستة أشهر فقط، ويُعد إنجازًا فريدًا من نوعه. وأنا واثق من أن المركز سيشكّل جزءًا دائمًا من إرث النادي ونجاحه المستقبلي".
وأتم: "هذا المركز يؤكد التزام القادسية بتطبيق أعلى معايير التطوير الرياضي، وتوفير بيئة عمل عالمية المستوى للاعبين والجهاز الفني. نحن لا نبني منشآت فحسب، بل نُرسخ ثقافة احترافية مستدامة، تعكس رؤية النادي في أن يكون نموذجًا يُحتذى به في الاحتراف، والاستدامة، ودعم المواهب الوطنية استعدادًا لمستقبل أكثر إشراقًا لكرة القدم السعودية".
ويمثّل مركز الأداء العالي تطورًا رائدًا يضع القادسية بين أندية كرة القدم الرائدة عالميًا من حيث البنية التحتية ودعم اللاعبين، وسيتبع هذا المركز افتتاح ملعب أرامكو في عام 2026.