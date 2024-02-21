رياضة
صحيفة أجنبية تحدثت عنه.. هدف "ساديو ماني" بالقدم اليسرى يثير إعجاب "رونالدو"
في تدريبات الفريق قبل ساعات من مواجهة الفيحاء في دوري أبطال آسيا
اهتمت صحيفة "سبورتس بريف" الناطقة باللغة الإنجليزية، بلقطة حدثت في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قبل ساعات من مواجهة الفريق أمام الفيحاء في مسابقة دوري أبطال آسيا.
ويلتقي النصر اليوم مع شقيقه الفيحاء في مباراة الإياب من مسابقة دوري أبطال آسيا؛ حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز النصر بهدف نظيف سجله رونالدو.
ونشرت الصحيفة مقطع فيديو لإعجاب كريستيانو رونالدو بهدف زميله ساديو ماني نجم الفريق من قذيفة رائعة بقدمه اليسرى.
ويغيب عن صفوف "النصر" الرباعي عبدالرحمن غريب، والحارسان الكولومبي ديفيد أوسبينا، وراغد النجار، إلى جانب سلطان الغنام.