صحيفة أجنبية تحدثت عنه.. هدف "ساديو ماني" بالقدم اليسرى يثير إعجاب "رونالدو"

اهتمت صحيفة "سبورتس بريف" الناطقة باللغة الإنجليزية، بلقطة حدثت في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قبل ساعات من مواجهة الفريق أمام الفيحاء في مسابقة دوري أبطال آسيا.