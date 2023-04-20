الدوري الأوروبي : إشبيلية يتأهل على حساب مانشستر يونايتد.. ويوفنتوس يبلغ نصف النهائي

وبلغ يوفنتوس الإيطالي الدور ذاته على الرغم من تعادله مع مضيفه سبورتنج لشبونة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس على ملعب خوسيه الفالادي في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.