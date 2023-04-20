الدوري الأوروبي : إشبيلية يتأهل على حساب مانشستر يونايتد.. ويوفنتوس يبلغ نصف النهائي

تأهل إشبيلية الإسباني لنصف نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه الكبير على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بثلاثية نظيفة مساء يوم الخميس على ملعب"رامون سانشيز بيزخوان" في إياب ربع النهائي.
وسجل أهداف الفريق الأندلسي كلٌ من النجم المغربي يوسف النصيري هدفين في الدقائق 8 و81 والفرنسي لويك بادي في الدقيقة 47 من زمن المباراة.
وكانت نتيجة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي هدفين لهدفين في أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.
وبلغ يوفنتوس الإيطالي الدور ذاته على الرغم من تعادله مع مضيفه سبورتنج لشبونة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس على ملعب خوسيه الفالادي في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.
تقدم يوفنتوس عن طريق أدريان رابيو بالدقيقة 9 وعادل ماركوس إدواردز النتيجة لسبورتنج من علامة الجزاء بالدقيقة 20.
وتأهل يوفنتوس لنصف نهائي اليوروباليج مستفيدًا من فوزه ذهابًا في ملعبه بنتيجة (1-0)، ليتأهل بمجموع المباراتين (2-1).