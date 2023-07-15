تَجدد المفاوضات السعودية مرة أخرى للتعاقد مع "سيرجيو راموس"

وسبَق أن ذكرت عدة تقارير صحفية، أن الهلال قدّم عرضًا لضم راموس بقيمة 30 مليون يورو سنويًّا؛ مشيرًا إلى أن النصر والأهلي أيضًا مهتمان بالتعاقد مع اللاعب الإسباني.