تَجدد المفاوضات السعودية مرة أخرى للتعاقد مع "سيرجيو راموس"

كشف الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي"، عن قيام وزارة الرياضة السعودية، بإعادة المفاوضات مرة أخرى؛ للتعاقد مع الإسباني سيرجيو راموس، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الماضي.
وسبَق أن ذكرت عدة تقارير صحفية، أن الهلال قدّم عرضًا لضم راموس بقيمة 30 مليون يورو سنويًّا؛ مشيرًا إلى أن النصر والأهلي أيضًا مهتمان بالتعاقد مع اللاعب الإسباني.
وقال الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت": إن هناك وفدًا مهمًّا من وزارة الرياضة السعودية، قام بالاتصال مرة أخرى بالمدافع راموس؛ لمحاولة كسب خدماته في الموسم المقبل.
وانضم سيرجيو راموس (37 عامًا)، لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2021، قادمًا من ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، والذي لعب للنادي الملكي الإسباني في الفترة من 2005 وحتى 2021.