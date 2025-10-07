الأخضر يختتم استعداده لمواجهة إندونيسيا ضمن ملحق تصفيات كأس العالم

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم (الثلاثاء) تحضيراته لمواجهة منتخب إندونيسيا، التي ستقام مساء غدٍ (الأربعاء) على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.