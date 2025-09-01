رينارد يستدعي صالح أبو الشامات لمعسكر الأخضر المقام حاليًا في التشيك

ووصلت بعثة المنتخب السعودي مساء أمس الأحد إلى مطار براغ الدولي قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لبدء معسكر إعدادي استعدادًا لخوض الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامته في جدة خلال شهر أكتوبر المقبل.