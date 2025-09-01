رينارد يستدعي صالح أبو الشامات لمعسكر الأخضر المقام حاليًا في التشيك

استدعى المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، اللاعب صالح أبو الشامات للانضمام إلى معسكر "الأخضر" المقام حاليًا في جمهورية التشيك، وذلك خلال فترة أيام "فيفا" لشهر سبتمبر.
ووصلت بعثة المنتخب السعودي مساء أمس الأحد إلى مطار براغ الدولي قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لبدء معسكر إعدادي استعدادًا لخوض الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامته في جدة خلال شهر أكتوبر المقبل.
ويتضمن برنامج المعسكر خوض مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب مقدونيا يوم 4 سبتمبر الجاري على ملعب "فيكتوريا زيزكوف"، والثانية أمام منتخب التشيك يوم 8 سبتمبر على ملعب "مالتشوفيسكا".