بمشاركة 144 لاعبًا من مختلف دول العالم.. الرياض تحتضن منافسات بطولة الماسترز السعودية للسنوكر

وستقام البطولة بنظام الجولات، وبنفس صيغة بطولة العالم للسنوكر؛ إذ ستكون الجولة الأولى مخصصة للمصنفين من 81 إلى 112، ضد المصنفين 113 إلى 144، وذلك في 30 أغسطس، فيما ستكون الجولة الثانية في الـ31 من أغسطس للفائزين الـ32 ضد المصنفين 49 إلى 80، وستكون الجولة الثالثة في 1 سبتمبر للفائزين الـ32 ضد المصنفين 17 إلى 48، تليها الجولة الرابعة في الـ2 من سبتمبر، والتي ستكون للفائزين الـ32 ضد بعضهم البعض، كما أن الجولة الخامسة ستضم الفائزين الـ16، ضد المصنفين من 1 إلى 16 في آخر 32.