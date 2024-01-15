بطولة أمم إفريقيا 2023: تعادُل إيجابي بين الجزائر وأنغولا

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة منتخبَي الجزائر وأنغولا بهدف لمثله، في بطولة كأس أمم إفريقيا لصالح المجموعة الرابعة، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء أمس الاثنين على ملعب السلام، بقيادة الحكم عيسى سي.
الشوط الأول انتهى بتقدُّم الجزائر بهدف بغداد بونجاح في الدقيقة الـ18، حين استثمر كرة على الطائر، وصلته من زميله يوسف بلايلي. كما ألغي حكم اللقاء هدفًا آخر لبغداد بعد مقصية ولا أجمل بداعي التسلل عند الدقيقة الـ24.
وفي الشوط الثاني عدَّل "كريستوفاو" النتيجة لمنتخب بلاده أنغولا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ68.
وأضاع رياض محرز فرصة التقدم للجزائر في الوقت بدلاً من الضائع (6+90).
وبتلك النتيجة حصد كل منتخب نقطة واحدة في بداية مشوار الأمم الإفريقية.
وتحتضن كوت ديفوار النسخة الـ34 من كأس أمم إفريقيا في كرة القدم، التي انطلقت السبت الماضي، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل، على ستة ملاعب، بُنيت حديثًا أو جددت من أجل العرس القاري الذي يضم 24 منتخبًا.