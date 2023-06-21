الاتحاد السعودي لكرة القدم يُطلق برنامج دعم وتطوير الفرق النسائية

أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023، برنامج دعم وتطوير الفرق النسائية للأندية المشاركة في الدوري الممتاز للسيدات، ودوري الدرجة الأولى للسيدات، مع تخصيص دعم مالي قدره 49.920.000 ريال.
تأتي المبادرة التزامًا من الاتحاد السعودي بتطوير واستدامة منظومة كرة القدم النسائية في المملكة، واستعدادًا لإطلاق النسخة الثانية من الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2023/2024 بمشاركة أكثر من 30 فريقًا، حيث شهد الموسم الماضي مشاركة 25 فريقًا و649 لاعبة، وأكثر من 50 لاعبة أجنبية من 20 جنسية مختلفة.
ويهدف البرنامج للإسهام في رفع مستوى المسابقات النسائية، وإنشاء الفرق المختلفة ليضم كل نادٍ فريق ناشئات تحت 17 عامًا، وفريقًا أول لكرة الصالات للسيدات، بالإضافة لتطوير اللاعبات لتمثيل المنتخبات الوطنية، من خلال تحفيز الفرق لتوقيع عقود احترافية مع اللاعبات السعوديات، ودعم اللاعبات من الفئات السنية لتمثيل المنتخب الوطني الأول للسيدات.
كما يهدف لتعزيز حوكمة واستدامة الفرق عبر إلزامهم ببناء خطة استراتيجية وهيكل تنظيمي شامل، وخلق فرص وظيفية لتطوير القوى العاملة من خلال تعيين مدربات سعوديات، ضمن الجهاز الفني، وتوظيف كفاءات وطنية في المجالات الإدارية والفنية والطبية.
ويتطلب من الفرق المشاركة في الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى للسيدات، وجود مستند قانوني يتمثل في عضوية الاتحاد السعودي ورخصة نافس، والإقرار بالمشاركة في جميع البطولات النسائية التي ينظمها الاتحاد السعودي، وتحقيق الاشتراطات التنظيمية والفنية الصادرة من الاتحاد السعودي، إضافة إلى الإقرار بالالتزام بنظام الكفاءة المالية لدى وزارة الرياضة والاتحاد السعودي ليتسنى لها الحصول على الدعم المرصود.
وتم تصميم البرنامج على أن يشمل 3 أنواع من الدعم؛ مباشر غير مشروط، ومشروط بمعايير إلزامية، ومشروط بمعايير اختيارية، حيث سيتم مراجعة استيفاء المعايير لكل فريق عبر تقييمها من قبل اللجنة المختصة في الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل ربع سنوي.
من جانبها، أعربت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، عن سعادتها بهذه الخطوة الإيجابية التي تنبع من حرص الاتحاد على تطوير واستدامة كرة القدم النسائية، والتي تُعد إحدى الركائز الرئيسية في استراتيجية الاتحاد السعودي لكرة القدم.
كما أضافت أن أملها في أن يمنح هذا الدعم حافزًا للاعبات والمدربات وكافة منظومة كرة القدم النسائية على المشاركة الفعّالة، ليس فقط على أرض الملعب، ولكن من خلال الانضمام إلى فرص العمل المتاحة في هذا المجال.
ومن المقرر أن يضم الموسم القادم من المسابقات النسائية الذي يبدأ في أكتوبر 2023، إطلاق النسخة الأولى من كأس الاتحاد السعودي للسيدات وبطولة للناشئات "تحت 17 عامًا".
يُذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يضم أكثر من 49 حكمًا رسميًا من السيدات لإدارة المباريات المحلية، كما يضم الاتحاد أكثر من 1000 مدربة يلعبن أدوارًا فعّالة في تطوير ورعاية المواهب الشابة التي يتم التعرف عليها من خلال الأندية والأكاديميات ومراكز التدريب الإقليمية للناشئات ودوري المدارس في جميع أنحاء المملكة.