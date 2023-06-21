الاتحاد السعودي لكرة القدم يُطلق برنامج دعم وتطوير الفرق النسائية

ويهدف البرنامج للإسهام في رفع مستوى المسابقات النسائية، وإنشاء الفرق المختلفة ليضم كل نادٍ فريق ناشئات تحت 17 عامًا، وفريقًا أول لكرة الصالات للسيدات، بالإضافة لتطوير اللاعبات لتمثيل المنتخبات الوطنية، من خلال تحفيز الفرق لتوقيع عقود احترافية مع اللاعبات السعوديات، ودعم اللاعبات من الفئات السنية لتمثيل المنتخب الوطني الأول للسيدات.