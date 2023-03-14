رياضة

لمواجهتي فنزويلا وبوليفيا الودية.. "رينارد" يعلن قائمة الأخضر

إيرڤي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم
إيرڤي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم
سبق
سبق

أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قائمة المدير الفني إيرڤي رينارد للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيُقام في محافظة جدة خلال الفترة من ( 20 - 28 ) من شهر مارس الجاري، ويأتي المعسكر متزامنًا مع أيام الفيفا في شهر مارس 2023 .

القائمة

وضمت قائمة رينارد (26) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر الذي سينطلق مساء يوم الاثنين القادم وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، متعب الحربي، زكريا هوساوي، عبدالإله العمري، علي البليهي، حسان التمبكتي، أحمد شراحيلي، رياض شراحيلي، محمد كنو، حسين القحطاني، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سالم الدوسري، فهد الرشيدي، عبدالرحمن العبود، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، هارون كمارا.

خوض وديتين

وسيخوض "الأخضر" خلال معسكره في جدة مباراتين وديتين، حيث سيواجه في المباراة الأولى منتخب فنزويلا يوم 24 مارس، وسيواجه في مباراته الثانية منتخب بوليفيا يوم 28 من الشهر ذاته. وستقام كلتا المباراتين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

المنتخب السعودي الأول لكرة القدم
المنتخب السعودي الأول لكرة القدم
مدرب المنتخب السعودي
المنتخب السعودي الأول لكرة القدم
الفيفا
إيرڤي رينارد

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org