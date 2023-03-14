لمواجهتي فنزويلا وبوليفيا الودية.. "رينارد" يعلن قائمة الأخضر

وضمت قائمة رينارد (26) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر الذي سينطلق مساء يوم الاثنين القادم وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، متعب الحربي، زكريا هوساوي، عبدالإله العمري، علي البليهي، حسان التمبكتي، أحمد شراحيلي، رياض شراحيلي، محمد كنو، حسين القحطاني، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سالم الدوسري، فهد الرشيدي، عبدالرحمن العبود، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، هارون كمارا.