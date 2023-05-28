منتخب التايكوندو يشارك في بطولة العالم بأذربيجان
يشارك المنتخب السعودي للتايكوندو في بطولة العالم للتايكوندو للكبار بأذربيجان، التي تنطلق غدًا الاثنين، وتستمرّ خلال الفترة من 29 مايو الجاري إلى 4 يونيو المقبل.
واختتم المنتخب الوطني معسكره التدريبي بمدينة أنطاليا التركية. وتضم قائمته اللاعبة دنيا أبو طالب وزن "49 كجم"، وهي الحاصلة على برونزية العالم في البطولة السابقة بالمكسيك.
كما تضمّ القائمة اللاعبين: رياض الظافري وزن "54"، وفهد السميح وزن "58"، وزكريا غالي وزن "63"، وهشام الدوخي وزن "74"، وعلي المبروك وزن "80"، وأحمد المولد وزن "87".
ويقود الجهازَ الفني المدربُ الروسي قربان بوغداييف، والمدرب الوطني محمد القحطاني، والجهاز الطبي عبدالعزيز ذيب، ومحمد ازعوفي، ومهند الطاسان، وإداريًّا مدير المنتخب ناصر القحطاني. ويرأس الوفدَ نائبُ مجلس إدارة الاتحاد محمد الوبران.
من جانب آخر حضر رئيسُ الاتحاد العميد شداد العمري، اجتماعَ الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للتايكوندو، الذي يصادف ذكرى مرور 50 عامًا على تأسيسه.
وأكد "العمري" جاهزيةَ جميع العناصر لخوض المعترك العالمي؛ حيث تم وضع خطة متكاملة لتعزيز المكتسبات الماضية وتحقيق أفضل النتائج؛ حيث أصبح اللاعب السعودي قادرًا على مقارعة جميع المنافسين في البطولات العالمية.