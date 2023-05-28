منتخب التايكوندو يشارك في بطولة العالم بأذربيجان

يشارك المنتخب السعودي للتايكوندو في بطولة العالم للتايكوندو للكبار بأذربيجان، التي تنطلق غدًا الاثنين، وتستمرّ خلال الفترة من 29 مايو الجاري إلى 4 يونيو المقبل.