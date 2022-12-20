يتقدّمهم ميسي.. أبطال كأس العالم يصلون إلى العاصمة بوينس آيرس

وصلت -قبل قليل- طائرة المنتخب الأرجنتيني الفائز ببطولة كأس العالم 2022 إلى بوينس آيرس؛ العاصمة الأرجنتينية.
وسيقضي نجوم التانجو بقيادة المدرب ليونيل سكالونيد؛ ليلة في الملعب الرياضي الذي يمتلكه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بالقرب من إيزيزا في بوينس آيرس، وسط حضور جماهيري ضخم بدأ مبكراً في الاحتفال قبل وصول لاعبي المنتخب إلى البلاد.
وكان قد تدفق الملايين من المشجعين الأرجنتينيين، أمس، إلى شوارع العاصمة بوينس آيرس؛ لمواصلة الاحتفالات بفوز المنتخب الأول لكرة القدم بكأس العالم على حساب المنتخب الفرنسي، واعتلاء منصة تتويج بطولة كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1986.