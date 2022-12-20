يتقدّمهم ميسي.. أبطال كأس العالم يصلون إلى العاصمة بوينس آيرس

وكان قد تدفق الملايين من المشجعين الأرجنتينيين، أمس، إلى شوارع العاصمة بوينس آيرس؛ لمواصلة الاحتفالات بفوز المنتخب الأول لكرة القدم بكأس العالم على حساب المنتخب الفرنسي، واعتلاء منصة تتويج بطولة كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1986.