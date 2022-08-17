أخضر الناشئين يواصل تدريباته في الطائف.. والبعثة تغادر للجزائر

واصل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الطائف، تحضيرًا للمشاركة في بطولة كأس العرب.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لمدينة الملك فهد الرياضية، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مناورة على كامل مساحة الملعب.
ومن المقرر أن تغادر بعثة "الأخضر" إلى الجزائر، الجمعة المقبل، استعدادًا لخوض غمار بطولة كأس العرب.
يُذكر أن قرعة بطولة كأس العرب التي ستُقام منافساتها خلال الفترة من الـ 23 من شهر أغسطس وحتى الثامن من شهر سبتمبر المقبل، وضعت "الأخضر" في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات مصر، سوريا، ولبنان.