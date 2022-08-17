أخضر الناشئين يواصل تدريباته في الطائف.. والبعثة تغادر للجزائر

يُذكر أن قرعة بطولة كأس العرب التي ستُقام منافساتها خلال الفترة من الـ 23 من شهر أغسطس وحتى الثامن من شهر سبتمبر المقبل، وضعت "الأخضر" في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات مصر، سوريا، ولبنان.