عقب تأهلهم لبطولة كأس ديفيز العالمي.. "بن جلوي" يستقبل لاعبي المنتخب السعودي للتنس

التقى نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمير فهد بن جلوي في مكتبه مساء اليوم الأربعاء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للتنس أريج مطبقاني، لاعبي المنتخب السعودي للتنس عقب تأهلهم لبطولة كأس ديفيز العالمي للتنس للمرة الأولى منذ عام 1997م، بعد حصولهم على المركز الثاني على مستوى قارة آسيا في تصفيات كأس ديفيز العالمية للفرق التي أقيمت الشهر الماضي بالأردن.