عقب تأهلهم لبطولة كأس ديفيز العالمي.. "بن جلوي" يستقبل لاعبي المنتخب السعودي للتنس

التقى نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمير فهد بن جلوي في مكتبه مساء اليوم الأربعاء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للتنس أريج مطبقاني، لاعبي المنتخب السعودي للتنس عقب تأهلهم لبطولة كأس ديفيز العالمي للتنس للمرة الأولى منذ عام 1997م، بعد حصولهم على المركز الثاني على مستوى قارة آسيا في تصفيات كأس ديفيز العالمية للفرق التي أقيمت الشهر الماضي بالأردن.
ونقل "بن جلوي" تحيات الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية للاعبي الأخضر عقب وصولهم إلى هذا المحفل العالمي لرياضة التنس، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في البطولة العالمية التي ستقام في فبراير 2025م وتحقيق المزيد من الإنجازات والوصول إلى منصات التتويج عالمياً.
يذكر أن الأخضر السعودي للتنس مثله كل من عمار الحقباني، وسعود الحقباني، وعمر أحمد، وبدر إدريس.