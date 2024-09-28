الهلال يستعيد صدارة "روشن" برباعية الخلود

الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بثلاثة أهداف دون مقابل؛ إذ حاصر الأزرق ضيفه في ملعبه. وبالرغم من تألق حارس الخلود في الذود عن مرماه لأكثر من كرة خطرة الا أن ذلك التماسك تلاشى عند الدقيقة الـ38، حين استطاع المدافع "كوليبالي" إحراز هدف السبق لفريقه الهلال بعد استثماره كرة زميله "لودي" المرتدة من القائم.