الهلال يستعيد صدارة "روشن" برباعية الخلود

استعاد فريق الهلال الأول لكرة القدم صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك عقب تجاوُز محطة مستضيفه الخلود بنتيجة 4/ 2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، بقيادة الحكم اليوناني "أناستاسيوس سيديروبوليس".
الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بثلاثة أهداف دون مقابل؛ إذ حاصر الأزرق ضيفه في ملعبه. وبالرغم من تألق حارس الخلود في الذود عن مرماه لأكثر من كرة خطرة الا أن ذلك التماسك تلاشى عند الدقيقة الـ38، حين استطاع المدافع "كوليبالي" إحراز هدف السبق لفريقه الهلال بعد استثماره كرة زميله "لودي" المرتدة من القائم.
وأضاف "مالكوم" الهدف الثاني للهلال من تسديدة ولا أجمل من خارج الصندوق في الدقيقة الـ43.
وفي الوقت بدلاً من الضائع، وتحديدًا في الدقيقة الـ45+3، أضاف المدافع علي البليهي الهدف الثالث للأزرق.
وفي الشوط الثاني أنهى "لودي" آمال الخلود في العودة للمباراة بهدف رابع للهلال بعد تمريرة رائعة من قائد الفريق سالم الدوسري في الدقيقة الـ48.
وقلص لاعب الخلود همام الهمامي النتيجة لفريقه بهدف أول في الدقيقة الـ71.
وأضاف لاعب الخلود "وليام تروست" الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ87 من ركلة جزاء، تسبب فيها حارس الأزرق "ياسين بونو".
وبتلك النتيجة بلغ الهلال النقطة الـ15 في الصدارة، فيما بقي الخلود في المركز الـ12 برصيد 4 نقاط.