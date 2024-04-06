استعدادًا لبطولة العالم 2024.. انطلاق المعسكر الدولي للمبارزة في الرياض

من جهته، أكّد الرئيس التنفيذي للبطولة عبدالله السنيد، استعداد اللجنة المنظمة لانطلاق البطولة في صالة أرينا، بعد أنْ توافدت المنتخبات إلى الرياض والانضمام للمعسكر الدولي، وتجهيز 60 ملعبًا لخوض المنافسات، إضافة إلى تلبية كافة احتياجات المعسكر، مشيرًا إلى أن الاتحاد الدولي للمبارزة يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مستوى اللاعبين واستعدادهم قبل انطلاق البطولة.