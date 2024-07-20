مواجهات مرتقبة في نهائيات بطولتَيْ "Counter Strike 2" و"Dota 2 Riyadh Masters"

كما استمرت منافسات بطولة PUBG Mobile في 6 جولات إضافية ضمن مرحلة المجموعات على مسرح stc أرينا، وواصلت فيها الفِرق الآسيوية سيطرتها على الجزء الأعلى من جدول الترتيب؛ إذ جاء في المركز الأول الفريق الماليزي Yoodo Alliance برصيد 122 نقطة، وحافظ الفريق الصيني Tianba على مركز الوصافة برصيد 106 نقاط، وكان المركز الثالث برصيد 94 نقطة من نصيب الفريق الجنوب آسيوي 4Merical Vibes.