الأرجنتيني " مارسيلو جاياردو " : تدريب الاتحاد مصدر فخر بالنسبة لي

وتابع "جاياردو " في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، في المركز الإعلامي بنادي الاتحاد ، إنه فخور بتسلُّمه هذا الفريق، موضحاً أن النجاح مسؤولية مشتركة بين جميع عناصر النادي.