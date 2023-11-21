الأرجنتيني " مارسيلو جاياردو " : تدريب الاتحاد مصدر فخر بالنسبة لي

قال المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد، الأرجنتيني " مارسيلو جاياردو "، الذي حل خلفاً للبرتغالي " نونو سانتو" إنه يشعر بالفخر بعد توليه مهمة تدريب الفريق الكروي الأول بالنادي الجداوي.
وتابع "جاياردو " في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، في المركز الإعلامي بنادي الاتحاد ، إنه فخور بتسلُّمه هذا الفريق، موضحاً أن النجاح مسؤولية مشتركة بين جميع عناصر النادي.
واستطرد أنه تعرف على النادي من فترة قصيرة وبطبيعة الحال هناك أشياء بحاجة إلى التطوير والبناء.
وشدد على أن لديه ثقة كاملة في الجهاز الفني بمختلف التخصصات وأنهم سريعاً سيندمجون مع الفريق لتحقيق الأهداف المشتركة.