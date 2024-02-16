في ظهوره الأول.. راكيتيتش يقود الشباب للفوز على ضمك

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الفوز على شقيقه ضمك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي ضمك بمدينة خميس مشيط.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الشباب بهدف نظيف.
هدف المباراة الوحيد سجله الوافد الجديد للشباب، الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش في الدقيقة 82 من عمر المباراة .
بتلك النتيجة يرفع الشباب رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 24، احتل من خلالها المركز العاشر في حين توقف رصيد ضمك عند النقطة رقم 30 في المركز السادس.