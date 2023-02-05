جماهير الاتحاد الأكثر حضورًا في الدور الأول من دوري روشن

وجاءت جماهير النادي الغربي بالمرتبة كأكثر الجماهير حضورًا للمباريات على أرضها؛ حيث لعب الاتحاد 7 مباريات في المسابقة ما بين أرضه وجماهيره بحضور 200.655 مشجعًا، مبتعدًا بفارق كبير عن جماهير النصر التي حلت ثانية بـ139،797 مشجعًا.