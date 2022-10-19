أندية "تركية" تتنافس لضمّ "تاليسكا" لاعب "النصر"

وبحسب ما نقلت صحيفة "karadenizgazete": فإن أندية طرابزون سبور، وغلطة سراي، فنربخشة التركية؛ ترغب في ضم البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب النصر، خلال فترة الانتقالات المقبلة.