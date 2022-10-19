أندية "تركية" تتنافس لضمّ "تاليسكا" لاعب "النصر"

كشفت تقارير صحفية تركية عن رغبة العديد من أندية القمة في الدوري التركي، ضمَّ البرازيلي أندرسون تاليسكا.
وبحسب ما نقلت صحيفة "karadenizgazete": فإن أندية طرابزون سبور، وغلطة سراي، فنربخشة التركية؛ ترغب في ضم البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب النصر، خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وقالت الصحيفة التركية: إن تاليسكا الذي يذكر اسمه بشكل متكرر مع الفرق التركية خلال فترات الانتقال، يستعدّ للرحيل عن ناديه النصر، والعودة إلى الدوري التركي مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
ويحتلّ النصر وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الشباب متصدر الدوري السعودي برصيد 22 نقطة.
ويشهد دوري روشن السعودي للمحترفين بنهاية الجولة الثامنة، فترة توقف لمدة 60 يومًا؛ استعدادًا لمشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم بقطر 2022.