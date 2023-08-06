29 شرطاً.. الخميس المقبل نهاية التسجيل في مزاد الهجن على هامش مهرجان ولي العهد للهجن

وأوضح الاتحاد أنه في حال رسي المزاد على أي شخص فإنّه يجب عليه أن يدفع باقي المبلغ المتبقي بعد الانتهاء من المزاد مباشرةً على أن تكون أقصّى مدة هي يوماً واحداً من تاريخ انتهاء المزايدة، وفي حال لم يدفع بقيّة المبلغ خلال المدة المشار لها في هذا البند، فإنّه يعد بذلك في حُكم الممتنع، وبناءً عليه يجوز للجنة المزاد سحب مبلغ الضمان لمصلحتها".