بالتزامن مع ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. انطلاق مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة في الرياض

انطلقت اليوم (السبت) أعمال مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة (NGSC 2025) في العاصمة الرياض، بمشاركة أربعة وزراء، وذلك بالتزامن مع الأسبوع الختامي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025. ويُعد المؤتمر الحدث الرئيس لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ومنصة تجمع قيادات الرياضة التقليدية والإلكترونية والألعاب والترفيه والتقنية والأعمال تحت سقف واحد.
وافتتح المؤتمر بجلسة حوارية بعنوان: "العصر القادم للألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة: كيف تعيد المملكة العربية السعودية رسم مستقبل الألعاب والرياضات الإلكترونية".
وشارك فيها: الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه.
وقدم الأمير عبدالعزيز بن تركي شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على دعمهما الكبير للقطاع الرياضي. وأكد أن رؤية المملكة 2030 أحدثت حراكًا وتطورًا ملموسًا في مختلف القطاعات، مهنئًا القائمين على المؤتمر بما يعكس النقلة النوعية مقارنة بالعام الماضي.
كما بارك "الفيصل" لفريق فالكونز السعودي تحقيقه كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 للمرة الثانية على التوالي، مؤكدًا أن القطاع الرياضي يشهد نموًا متسارعًا ويُسهم في تعزيز السياحة والثقافة وتحسين جودة الحياة. وأوضح أن 63% من سكان المملكة هم من فئة الشباب تحت سن الثلاثين، وأن نحو 20 مليون شخص يمارسون الرياضات الإلكترونية، ما يجعل المملكة مؤهلة لتكون مركزًا عالميًا لهذا القطاع من خلال تطوير البنية التحتية وتقديم برامج تدريب متقدمة.
وأشار وزير الرياضة إلى الاستضافات العالمية التي شهدتها المملكة في السنوات الماضية بتوجيه ودعم من سمو ولي العهد، مؤكدًا أن الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034 تمضي وفق خطة تهدف لتقديم نسخة استثنائية، مع التركيز على استدامة الاستثمار في البنية التحتية والمنشآت الحديثة.
من جهته، أكد الأمير فيصل بن بندر أن الرياضات الإلكترونية أصبحت ركيزة في رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن برنامج الإقامة المميزة بات يشمل القطاع ويتيح للمواهب الدولية فرص الاحتراف في المملكة، لافتًا إلى أن مشاركة المرأة السعودية في الاحتراف بلغت 20% مقابل 5% فقط عالميًا. كما أوضح أن الأكاديمية خرّجت هذا العام 500 لاعب ولاعبة، إضافة إلى 3000 طالب من الجامعات والمدارس سيتجهون للاحتراف خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
أما وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، فأكد أن صندوق الاستثمارات العامة عبر شركة "سافي" يقود جهودًا متكاملة لتطوير قطاع الألعاب ضمن التحول الاقتصادي لرؤية 2030، مشبهًا البيانات والتقنية بالنفط الجديد، ومبينًا أن القطاع يشكل جزءًا أصيلًا من الثورة التقنية.
ونوّه وزير السياحة أحمد الخطيب بمشروع "القدية" الذي يتضمن إنشاء قرية رياضية إلكترونية تُعد الأكبر عالميًا، مشددًا على أن السياحة والرياضة والألعاب الإلكترونية أصبحت عوامل جذب رئيسة للزوار، وأن الفعاليات الكبرى مثل الفورمولا 1 في جدة أسهمت في رفع معدلات الإشغال الفندقي على غرار كبرى العواصم العالمية.
وفي كلمته، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه أن مجتمع الألعاب عالميًا يضم أكثر من 3.5 مليارات لاعب، مشيرًا إلى أن المملكة أطلقت استثمارات كبرى جعلتها من أسرع الأسواق نموًا عالميًا في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، ومبينًا أن الهدف هو أن تكون المملكة في طليعة الدول المصنعة للمستقبل في هذه الصناعة.