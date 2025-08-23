بالتزامن مع ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. انطلاق مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة في الرياض

من جهته، أكد الأمير فيصل بن بندر أن الرياضات الإلكترونية أصبحت ركيزة في رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن برنامج الإقامة المميزة بات يشمل القطاع ويتيح للمواهب الدولية فرص الاحتراف في المملكة، لافتًا إلى أن مشاركة المرأة السعودية في الاحتراف بلغت 20% مقابل 5% فقط عالميًا. كما أوضح أن الأكاديمية خرّجت هذا العام 500 لاعب ولاعبة، إضافة إلى 3000 طالب من الجامعات والمدارس سيتجهون للاحتراف خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.