الأهلي يعلن تعاقده مع نجم برشلونة الإيفواري فرانك كيسي

أعلن نادي الأهلي اليوم الأربعاء رسمياً تعاقده مع الإيفواري فرانك كيسي لاعب وسط فريق برشلونة خلال الانتقالات الصيفية الجارية دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو يحتوي صوراً للاعب الإيفواري مع الأندية التي سبق وأن دافع عن ألوانها معلقاً عليه" مسيرة حافلة مع الكبار، وللقصة بقية هنـا..أهلاً كيسي".
وكانت تقارير كشفت سابقاً، أن الأهلي تعاقد مع فرانك كيسي لمدة 3 سنوات، براتب سنوي يصل إلى 20 مليون يورو، وبالتالي سيكون إجمالي قيمة الصفقة 75 مليون يورو، يحصل برشلونة منها على 15 مليونًا فقط.
وبذلك سيكون كيسي خامس التعاقدات الصيفية لأهلي جدة على مستوى اللاعبين الأجانب، بعد التعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي، حارس تشيلسي الإنجليزي، والبرازيلي روبرتو فيرمينيو، مهاجم ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، والفرنسي آلان ماكسيمين لاعب نيوكاسل السابق.