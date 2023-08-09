الأهلي يعلن تعاقده مع نجم برشلونة الإيفواري فرانك كيسي

وكانت تقارير كشفت سابقاً، أن الأهلي تعاقد مع فرانك كيسي لمدة 3 سنوات، براتب سنوي يصل إلى 20 مليون يورو، وبالتالي سيكون إجمالي قيمة الصفقة 75 مليون يورو، يحصل برشلونة منها على 15 مليونًا فقط.