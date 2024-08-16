قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا الثاني تسفر عن مواجهات مثيرة

شهد يوم الجمعة سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا الثاني 2024-2025، حيث أسفرت القرعة عن مواجهات قوية ومثيرة.
وتضم البطولة الجديدة بالمستوى الثاني للرجال 32 ناديًا، تم توزيعها على ثماني مجموعات (أربع مجموعات في منطقة الغرب وأربع مجموعات في الشرق)، وبحيث تتكون كل مجموعة من أربعة أندية، وستقام منافسات دور المجموعات بنظام الدوري المجزّأ من مرحلتين، في الفترة من 17 سبتمبر ولغاية 5 ديسمبر.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، الذي تقام منافساته في شهر شباط/فبراير 2025، وسيتبع ذلك ربع النهائي في شهر مارس 2025 وقبل النهائي في أبريل 2025، قبل أن تختتم البطولة بإقامة النهائي من مباراة واحدة يوم 17 مايو 2025.
في منطقة الغرب، ضمّت المجموعة الأولى أندية الوكرة القطري وتراكتور الإيراني وموهون باغان سوبر جاينت الهندي ورافشان الطاجيكي.
وفي المقابل، تضم المجموعة الثانية أندية: التعاون السعودي، والقوة الجوية العراقي، والخالدية البحريني، والتين اسير الطاجيكي.
وضمّت المجموعة الثالثة: سيباهان الإيراني، والشارقة الإماراتي، والاستقلال الطاجيكي، والوحدات الأردني، في حين تضم المجموعة الرابعة كلًا من: شباب الأهلي الإماراتي، وناساف الأوزبكي، والحسين الأردني، والكويت الكويتي.
أما في منطقة الشرق، فقد ضمّت المجموعة الخامسة: سانفريس هيروشيما الياباني، وسيدني الأسترالي، وكايا ايلويلو الفلبيني، وإيسترن من هونغ كونغ الصين، واشتملت المجموعة السادسة على أندية: زيجيانغ الصيني، وبورت التايلاندي، وليون سيتي سايلرز السنغافوري، وبيرسيب باندونغ الإندونيسي.
وتضم المجموعة السابعة: بانكوك يونايتد التايلاندي، ونام دينه الفيتنامي، ولي مان من هونغ كونغ الصين، وتامبنيز روفرز السنغافوري، في حين ضمّت المجموعة الثامنة: جيونبوك هيونداي موتورز من جمهورية كوريا، وسيلانغور الماليزي، وموانغ ثونغ يونايتد التايلاندي، وديناميك هيرب سيبو الفلبيني.
قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا الثاني
- المجموعة الأولى: الوكرة (قطر)، تراكتور (إيران)، موهون باغان سوبر جاينت (الهند)، رافشان (طاجيكستان).
- المجموعة الثانية: التعاون (السعودية)، القوة الجوية (العراق)، الخالدية (البحرين)، التين اسير (طاجيكستان).
- المجموعة الثالثة: سيباهان (إيران)، الشارقة (الإمارات)، الاستقلال (طاجيكستان)، الوحدات (الأردن).
- المجموعة الرابعة: شباب الأهلي (الإمارات)، ناساف (أوزبكستان)، الحسين (الأردن)، الكويت (الكويت).
- المجموعة الخامسة: سانفريس هيروشيما (اليابان)، سيدني (أستراليا)، كايا ايلويلو (الفلبين)، إيسترن (هونغ كونغ الصين).
- المجموعة السادسة: زيجيانغ (الصين)، بورت (تايلاند)، ليون سيتي سايلرز (سنغافورة)، بيرسيب باندونغ (إندونيسيا).
- المجموعة السابعة: بانكوك يونايتد (تايلاند)، نام دينه (فيتنام)، لي مان (هونغ كونغ الصين)، تامبنيز روفرز (سنغافورة).
- المجموعة الثامنة: جيونبوك هيونداي موتورز (جمهورية كوريا)، سيلانغور (ماليزيا)، موانغ ثونغ يونايتد (تايلاند)، ديناميك هيرب سيبو (الفلبين).