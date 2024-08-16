قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا الثاني تسفر عن مواجهات مثيرة

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، الذي تقام منافساته في شهر شباط/فبراير 2025، وسيتبع ذلك ربع النهائي في شهر مارس 2025 وقبل النهائي في أبريل 2025، قبل أن تختتم البطولة بإقامة النهائي من مباراة واحدة يوم 17 مايو 2025.