فريق السعودية البارالمبي يستقر في دبي استعدادًا لانطلاق دورة الألعاب الآسيوية للشباب

وفور وصولها إلى دبي، بدأت المنتخبات السعودية البارالمبية لألعاب القوى، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، وكرة الطاولة، والبوتشيا، تدريباتها في نادي دبي لأصحاب الهمم، استعدادًا لانطلاق منافسات اليوم الأول للدورة بعد غدٍ الأربعاء.