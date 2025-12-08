فريق السعودية البارالمبي يستقر في دبي استعدادًا لانطلاق دورة الألعاب الآسيوية للشباب

استقرت بعثة فريق السعودية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية الخامسة للشباب "دبي 2025"، في فندق "جراند ميركيور" بمدينة دبي الإماراتية، وذلك بعد ختام معسكرها الإعدادي الذي أقيم في مدينة الشارقة منذ الأول من ديسمبر الجاري.
وفور وصولها إلى دبي، بدأت المنتخبات السعودية البارالمبية لألعاب القوى، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، وكرة الطاولة، والبوتشيا، تدريباتها في نادي دبي لأصحاب الهمم، استعدادًا لانطلاق منافسات اليوم الأول للدورة بعد غدٍ الأربعاء.
ومن المقرر أن تُعقد الاجتماعات الفنية لمسابقات الدورة صباح يوم غدٍ الثلاثاء، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا، لتحديد أوقات المسابقات وآليات المنافسات، ومناقشة الجوانب الفنية والإدارية كافة.
وتُشارك المملكة في الدورة بـ49 لاعبًا ولاعبة، يمثلون 8 رياضات بارالمبية، وهي: ألعاب القوى، السباحة، رفع الأثقال، البوتشيا، كرة الهدف، التايكوندو، كرة السلة 3×3، وكرة الطاولة.