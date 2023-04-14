بتوصية من رونالدو.. النصر يطرق أبواب زيدان

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة إدارة نادي النصر بالتعاقد مع مدرب من طراز عالمي بعد إقالة الفرنسي رودي غارسيا.
وقالت شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية إن نادي النصر سوف يسعى إلى التعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، أوالبرتغالي جوزيه مورينيو، بناءً على نصيحة من النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وذلك ليخلف أحدهما المدرب المقال، رودي غارسيا.
ووفقًا للشبكة فإن نادي النصر يرغب التعاقد مع مدرب عالمي كبير من طراز مورينيو الذي يدرب حاليًا نادي روما الإيطالي أو زين الدين زيدان، وهو حاليًا غير متعاقد مع أي فريق رغم وجود تقارير تحدثت عن احتمال عودته إلى تدريب ريال مدريد الإسباني في الموسم القادم.
وفي هذا الصدد، كشفت قناة CBS سبورتس نقلاً عن مصادر داخل النصر، بأن إدارة النصر تريد التعاقد مع جوزيه مورينيو مدرب روما الحالي أو زين الدين زيدان.
وأضافت: "كريستيانو رونالدو نجم النصر، يتعاون مع مجلس إدارة النادي في هذا الملف".
وأشارت إلى أن إدارة النصر أرسلت عرضًا شفهيًا إلى زيدان، وأن رونالدو يشارك في المفاوضات لإقناع المدرب الفرنسي بالقدوم إلى الرياض.
وأضافت: "لا توجد مؤشرات واضحة بشأن موقف زيدان تجاه العرض السعودي، بل يريد منح نفسه مهلة من الوقت لدراسة كافة العروض المتاحة".
وكانت إدارة النصر قد أعلنت، أمس الخميس، عن إقالة المدرب الفرنسي، الذي لم يكمل موسمه الأول مع الفريق الأصفر، وذلك بعد أنباء عن خلافات بينه وبين لاعبيه في غرفة الملابس.
وكلفت إدارة النصر المدير الفني للفئات السنية بالنادي، الكرواتي دينكو إيليتشيتش، بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بشكل مؤقت.
ويحتل النصر، حاليًا المركز الثاني في ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين بفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد المتصدر .