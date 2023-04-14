بتوصية من رونالدو.. النصر يطرق أبواب زيدان

وكانت إدارة النصر قد أعلنت، أمس الخميس، عن إقالة المدرب الفرنسي، الذي لم يكمل موسمه الأول مع الفريق الأصفر، وذلك بعد أنباء عن خلافات بينه وبين لاعبيه في غرفة الملابس.