حارس "يوفنتوس" السابق يتحدث عن عرض "النصر" ويشيد بمهارة "رونالدو"

وأوضح في مقابلة مع قناة "لوكا توسيلي" على "يوتيوب": "لم تتم الصفقة وانتهى الأمر بالنادي السعودي بالاستعانة بينتو في حراسة المرمى، وقبل شهرين كنت أتحدث معهم، وبدا أن كل شيء قد تم، لكن بعد ذلك تعثر إتمام الصفقة".