حارس "يوفنتوس" السابق يتحدث عن عرض "النصر" ويشيد بمهارة "رونالدو"

أكد البولندي فويتشيك تشيسني، حارس مرمى يوفنتوس السابق، عن تلقيه عرضاً من نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية
وصرح الحارس البولندي بأنه بعد قرار النادي الإيطالي باستبعاده، تلقى عرضاً من نادي النصر لمواصلة مسيرته الكروية، لكن الصفقة لم تتم.
وأوضح في مقابلة مع قناة "لوكا توسيلي" على "يوتيوب": "لم تتم الصفقة وانتهى الأمر بالنادي السعودي بالاستعانة بينتو في حراسة المرمى، وقبل شهرين كنت أتحدث معهم، وبدا أن كل شيء قد تم، لكن بعد ذلك تعثر إتمام الصفقة".
وكان من الممكن أن يلتقي البولندي بكريستيانو رونالدو مرة أخرى بالدوري السعودي، بعدما كان قد شارك معه في يوفنتوس لمدة 3 سنوات .
واعترف تشيسني بأنه كان يعتقد أن فريقه لا يُقهر على أرض الملعب دائماً لوجود كريستيانو رونالدو بين صفوف الفريق .
وأضاف قائلاً: "اعتقدت أنني سأفوز بدوري أبطال أوروبا مرتين، في ربع النهائي ضد ريال مدريد وأياكس، عندما كان كريستيانو رونالدو هناك، نظرت حولي ولم أر أي فريق آخر أقوى منا" .
ويبلغ فويتشيك تشيسني 34 عاماً، وانضم للعب لفريق يوفنتوس فى يوليو 2017، قادماً من أرسنال الإنجليزي، كما يلعب لصفوف المنتخب البولندي منذ 2009 .