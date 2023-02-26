لأنك هلالي هامتك في السماء فوق.. الهلال السعودي "كبير آسيا" إلى نهائي دوري الأبطال

تأهّل فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم "كبير آسيا ووصيف العالم"، لنهائي دوري أبطال آسيا 2022، بعد أن أقصى نظيره الدحيل القطري من دور نصف نهائي دوري الأبطال، بنتيجة تاريخية 7/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية "الدوحة"، بقيادة الحكم الكوري "كو هيونغ جين"، ليضرب الهلال موعدًا مع نظيره "أوراوا الياباني" في النهائي المرتقب.
الهدف الأول للهلال جاء في الدقيقة الثانية برأسية "النسر النيجيري" إيغالو، بعد استثماره تمريرةً رائعةً من محمد كنو. وجاء الهدف الثاني للهلال عن طريق "إيغالو" أيضًا في الدقيقة العاشرة، بعد تمريرة قاتلة وصلته من "ديلغادو".
جاء الهدف الثالث عن طريق "موسى ماريغا" عند الدقيقة 14، بعد تمريرة جميلة من سالم الدوسري، كما أحرز "ماريغا " الهدف الرابع عند الدقيقة 27، بعد تمريرة طولية من الحارس "المميز" عبد الله المعيوف.
عند الدقيقة 38 اختتم "سالم الدوسري" أهدافَ الشوط الأول بتسديدة قوية وصلته من "ماريغا" كهدف خامس.
ومع مطلع الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة 48، أضاف "إيغالو" الهدف الهلالي السادس، إثر تمريرة وصلته من سالم الدوسري.
خسر الهلال خدمات اللاعب "المالي" موسى ماريغا؛ حيث داهمته إصابة في العضلة الخلفية لقدمه اليمنى، خرج من الملعب على إثر تلك الإصابة عند الدقيقة 55.
عاد "إيغالو" ليحرز الهدف السابع "سوبر هاتريك آسيوي للاعب" لوصيف العالم وكبير آسيا "الهلال" عند الدقيقة 62، بعد تمريرة وصلته من البديل عبد الله الحمدان، لينهي سلسلة الأهداف الزرقاء السبعة.