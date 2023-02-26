لأنك هلالي هامتك في السماء فوق.. الهلال السعودي "كبير آسيا" إلى نهائي دوري الأبطال

تأهّل فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم "كبير آسيا ووصيف العالم"، لنهائي دوري أبطال آسيا 2022، بعد أن أقصى نظيره الدحيل القطري من دور نصف نهائي دوري الأبطال، بنتيجة تاريخية 7/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية "الدوحة"، بقيادة الحكم الكوري "كو هيونغ جين"، ليضرب الهلال موعدًا مع نظيره "أوراوا الياباني" في النهائي المرتقب.