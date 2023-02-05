الهلال أعلى أندية الدوري السعودي استحواذًا للكرة في الجولة الـ15 من دوري روشن

كشف الحساب الرسمى لدورى روشن السعودى للمحترفين عن أعلى أندية الدورى استحواذًا للكرة فى الجولة الـ15 من منافسات دورى روشن السعودي.
وتصدر الهلال، أندية الدورى السعودى كأكثر الفرق استحواذًا على الكرة، حيث بلغت نسبة استحواذه 74.1%.
واحتل النصر المركز الرابع فى استحواذه للكرة، حيث بلغت نسبته 58.1%، فى حين احتل الاتفاق المركز الخامس بنسبة 56.4%.
وجاء فى المركز الثانى والثالث كلا من أبها والتعاون على التوالي بنسبة 65%، 64% استحواذًا للكرة.
ويحتل صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي كل من النصر والشباب والاتحاد، برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف، بينما يقع الهلال بالمركز الرابع برصيد 32 نقطة.