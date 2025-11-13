الأمير خالد بن سعود الفيصل يكتب التاريخ ويفوز بلقب الروّاد في البطولة العربية للجولف

سجَّل الأمير خالد بن سعود الفيصل إنجازًا عربيًا استثنائيًا بعد فوزه اليوم بلقب فئة الروّاد في البطولة العربية للجولف، في انتصارٍ تاريخي جاء على أرضه وبين جماهيره في الرياض، ليُضيف محطة مضيئة جديدة في مسيرة الجولف السعودي والعربي.