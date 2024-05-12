"السلماني" و"العمر" يفوزان بالمركز الثاني في "رالي تبوك نيوم"

حقق المتسابق السعودي بطل الشرق الأوسط للراليات الصحراوية (فئة T2) منيف السلماني، مع الملاح الدولي فهد العمر؛ المركز الثاني في رالي تبوك نيوم الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الذي أقيم خلال الفترة من 8 -11 مايو الحالي.
وقال "السلماني" لـ"سبق": "حققت المركز الثاني فئة الستوك بعد منافسات حامية، وكنت متصدراً السباق حتى آخر 40 كلم؛ بسبب خلل ميكانيكي اضطرني للتراجع للمركز الثاني".
وأضاف: "كان ذلك كافياً لتوسيع صدارتي للبطولة بفارق نقاط مريحة قبل أن تتم إقامة جولتيْ القصيم وجدة ويحسم اللقب لصالحي للعام 2024 م".
يُشار إلى أن "السلماني" تصدر الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية "الباها" 2024م، كما سبق له الفوز ببطولة الشرق الأوسط للراليات الصحراوية عام 2022 م فئة T2.