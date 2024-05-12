"السلماني" و"العمر" يفوزان بالمركز الثاني في "رالي تبوك نيوم"

يُشار إلى أن "السلماني" تصدر الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية "الباها" 2024م، كما سبق له الفوز ببطولة الشرق الأوسط للراليات الصحراوية عام 2022 م فئة T2.